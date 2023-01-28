Соболенко: появилось понимание, что я неплохой игрок, это помогло справиться с эмоциями

Победительница Australian Open — 2023 белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о том, как ей удалось начать справляться с давлением и контролировать эмоции.

«Знаете, у меня всегда было такое странное чувство, что, когда люди подходят и просят автограф, я думаю: почему вы просите автограф? Я никто. Я игрок. У меня нет «Шлема» и тому подобного. Я изменилась в этом смысле. Я стала больше себя уважать. Понимать, что я здесь потому, что хорошо потрудилась. Что я неплохой игрок вообще-то. Появилось понимание того, что я неплохой игрок, и это помогло справиться с эмоциями, со многими вещами на корте. Всякий раз, как возникал непростой момент на корте, я напоминала себе, что достаточно хороша, чтобы справиться со всем этим», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

В завершившемся сегодня финальном матче Australian Open — 2023 Соболенко победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.