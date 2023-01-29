Стефанос Циципас — Новак Джокович: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open

Сегодня, 29 января, состоится финальный матч Australian Open – 2023 в мужском одиночном разряде. За титул поспорят 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас. Поединок пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Стефанос Циципас – Новак Джокович в финале Australian Open – 2023.

По личным встречам сербский теннисист ведёт со счётом 10-2, причём он выиграл уже девять матчей подряд. Отметим также, что четыре поединка состоялись в прошлом году. Единственный равный матч был в полуфинале парижского «Мастерса» — 6:2, 3:6, 7:6 (7:4) в пользу Джоковича.



Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который вылетел во втором круге, проиграв представителю США Маккензи Макдональду.