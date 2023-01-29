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Чешки Крейчикова и Синякова стали победительницами Australian Open — 2023 в парном разряде

Чешки Крейчикова и Синякова стали победительницами Australian Open — 2023 в парном разряде
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, обыграв японок Суко Аояму и Эну Шибахару.

27-летняя Барбора Крейчикова и 26-летняя Катержина Синякова одержали победу со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету японского дуэта ноль эйсов, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Крейчикова и Синякова трижды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести возможных.

Крейчикова и Синякова в 2022 году в паре уже выиграли трофеи на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. В 2021 году теннисистки вместе поднимали трофей на «Ролан Гаррос».

Australian Open — парный разряд (ж). Финал
29 января 2023, воскресенье. 07:15 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Шибахара
Япония
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара
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