Соболенко выложила фото в розовом платье с шампанским и трофеем с чемпионской фотосессии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала фото с шампанским и главным трофеем Открытого чемпионата Австралии.

«Ух ты, ребята… Что только что случилось? Боюсь, что это был сон и я вот-вот проснусь. Всё ещё дрожу, но нет человека счастливее меня в этот момент.

Большое спасибо за поддержку в эти несколько недель, я очень ценю это… Всё ещё читаю все сообщения от вас. Я люблю вас, ребята.

Спасибо моей команде за то, что всегда была рядом, несмотря ни на что… Я горжусь тем, что мы семья. Отправляю много любви ещё и моей семье дома!» — написала белорусская теннисистка в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

Для Арины Соболенко победа на «Шлемах» стала первой в карьере.