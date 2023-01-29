Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали 7-й титул на турнирах «Большого шлема»

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова завоевали седьмой титул на турнирах «Большого шлема» в парном разряде.
Это произошло на Открытом чемпионате Австралии — 2023. В финале турнира 27-летняя Барбора Крейчикова и 26-летняя Катержина Синякова обыграли японок Суко Аояму и Эну Шибахару со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. На счету японского дуэта ноль эйсов, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Крейчикова и Синякова трижды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из шести возможных.
Все титулы Крейчиковой и Синяковой на ТБШ в парах:
«Ролан Гаррос» — 2018, 2021 год;
Уимблдон – 2018, 2022 год;
US Open – 2022 год;
Australian Open – 2022, 2023 год.
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