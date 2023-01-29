Соболенко: пропуск Уимблдона был очень тяжёлым моментом для меня

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023 Арина Соболенко рассказала, как отнеслась к отстранению белорусских и российских спортсменов от Уимблдона.

«Пропуск Уимблдона был очень тяжёлым для меня моментом. Но потом я играла на US Open. Сейчас речь не об Уимблдоне. А об усердной работе, которую я проделала. Да, именно о ней».

Также Соболенко высказалась о том, как её победу воспримут в Беларуси.

«Не знаю. Я знаменита в своей стране? У нас не так много сильных спортсменов, вот почему я известна. Сейчас я стану немного больше себя уважать. Я начинаю понимать, что в действительности я хороший игрок. Надо уважать не только остальных, но и себя, понимаете?» — сказала Соболенко на пресс-конференции.