Соболенко: пропуск Уимблдона был очень тяжёлым моментом для меня
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Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023 Арина Соболенко рассказала, как отнеслась к отстранению белорусских и российских спортсменов от Уимблдона.
«Пропуск Уимблдона был очень тяжёлым для меня моментом. Но потом я играла на US Open. Сейчас речь не об Уимблдоне. А об усердной работе, которую я проделала. Да, именно о ней».
Также Соболенко высказалась о том, как её победу воспримут в Беларуси.
«Не знаю. Я знаменита в своей стране? У нас не так много сильных спортсменов, вот почему я известна. Сейчас я стану немного больше себя уважать. Я начинаю понимать, что в действительности я хороший игрок. Надо уважать не только остальных, но и себя, понимаете?» — сказала Соболенко на пресс-конференции.
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