Джокович: такой финал был ожидаем. Для Циципаса это матч жизни за первую строчку и ТБШ

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович высказался о противостоянии с греком Стефаносом Циципасом в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Можно сказать, этот финал был ожидаем, учитывая, как мы играли. Нам особо нечего скрывать друг от друга. Он знает мою игру, я – его. Пока мы не играли только на траве. Циципас очень повзрослел, ему 25, он на пике своих возможностей. Возможно, для него это матч жизни: он играет против меня за первую строчку и титул «Большого шлема».



Он будет очень мотивирован, он хорошо играет, видно прогресс. Но я знаю, какую тактику выбрать, в Мельбурне я провёл несколько своих лучших матчей. Я готов к длинной дистанции: пять сетов – значит, пять сетов; пять часов – значит, пять часов. Жду с нетерпением», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.