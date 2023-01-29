Макинрой: Джокович победит Циципаса в четырёх сетах, с Новаком ничего не поделать

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о финальном матче Australian Open между сербом Новаком Джоковичем и представителем Греции Стефаносом Циципасом.

«Я выбрал Новака в начале турнира, когда спросили про победителя. Уверен, что многие люди сделали то же самое. Так что я не буду менять свой выбор до финала, потому что Новак есть Новак, с ним ничего не поделать. Мой прогноз — Новак победит Циципаса в четырёх сетах. Я надеюсь, что это будет хороший матч.

Джокович — человек. И он хочет, чтобы его считали величайшим, иметь все возможные рекорды, особенно по количеству титулов на мэйджорах. Это оказывает на него дополнительное давление. И я отдаю ему должное за то, что он принял это, говорил об этом, а не пытался уйти от подобных вопросов», — приводит слова Макинроя Eurosport.