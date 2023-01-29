Макинрой: Циципас легко обыграл Хачанова, для тенниса будет здорово, если он возьмёт титул

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой считает, что победа грека Стефаноса Циципаса в финале Открытого чемпионата США будет полезной для тенниса.

«Я думаю, что для тенниса будет здорово, если Циципас возьмёт титул, я действительно верю в это, хоть и считаю Джоковича безусловным фаворитом. Для меня это беспроигрышная ситуация, потому что, если Новак выиграет, он сравняется с Рафой по турнирам «Большого шлема». Он предоставит нам множество тем для обсуждений перед Открытым чемпионатом Франции.

Циципас играет достаточно хорошо, чтобы предложить качественный уровень тенниса, и психологически он в хорошем состоянии. Даже когда он провалил третий сет против Карена Хачанова, он всё равно легко выиграл тот матч. Но всё же, чтобы одолеть Новака, ему понадобится много, может быть, слишком много усилий. Если победит Циципас, это будет похоже на то, что новое поколение рождается. Мужскому теннису нужна новая кровь, это точно», — цитирует Макинроя Eurosport.