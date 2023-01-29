Шамиль Тарпищев назвал причину спада Даниила Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мыслями об уровне игры россиянина Даниила Медведева.

«Очень тяжело возвращаться после травмы. Вспомните: дель Потро вообще пропал после травмы. Надаль сколько мучился, возвращаясь. Маррей… А Зверев травму получил и сейчас тоже в десятку попасть не может. Это нормальный процесс, единственное, надо повторить, что теннис противоречит методике спортивной тренировки.



Нас учили, что три пика в году может быть, а тут 35 недель спортсмен должен держать форму. Это верный путь к травматизму, что и происходит. Особенно это на молодых влияет — многие пропадают из-за травм. Тут надо философски подходить к вопросу, у каждого есть своя физика, своя система. Надо не перегружать организм и подходить в правильной форме», — цитирует Тарпищева «Газета.Ru».