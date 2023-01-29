Джокович: могу забраться сопернику в голову, для победы надо мной нужен лучший матч

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович поделился мыслями о доминировании на корте перед финальным матчем Открытого чемпионата Австралии с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
«Невозможно представить более мощный сигнал, чем доминирование на поздних стадиях «Шлема». Соперники всегда смотрят мои матчи в поисках слабых мест. Поэтому чем сильнее я доминирую, тем лучше, потому что тогда я могу забраться сопернику в голову: они знают, что должны сыграть лучший матч в жизни, чтобы меня победить. Я рад, что это так», — цитирует Джоковича Tennis Majors.
Для Стефаноса Циципаса финал на Australian Open станет первым в карьере. В полуфинале он одолел россиянина Карена Хачанова. Новак Джокович в матче 1/2 финала расправился с представителем США Томми Полом.
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