СМИ: у Маттео Берреттини роман с 36-летней итальянской моделью

Финалист Уимблдона-2021, 14-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини был замечен в Милане с итальянской моделью и телеведущей Мелиссой Саттой. Местные СМИ приписывают 26-летнему Берреттини роман с 36-летней Саттой.

Отметим, что Сатта – бывшая супруга нападающего Герты Кевин-Принса Боатенга. Мелисса родила в этом браке сына, которого зовут Мэддокс.

Берреттини с 2019 года встречался с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович. Однако в марте 2022-го пара рассталась без официальных заявлений.

Ранее Берреттини неудачно выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2023. Он потерпел поражение уже в первом круге. Его в пяти сетах обыграл трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 35-летний британец Энди Маррей.