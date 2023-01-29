Легендарный Род Лэйвер высоко оценил уровень женского финала на Australian Open — 2023

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер отреагировал на итоги женского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Напомним, в решающем матче белоруска Арина Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут.

«Поздравляю Арину Соболенко с первой победой на турнире «Большого шлема». Вы упорно боролись, пройдя весь путь с огромной силой и страстью. Не повезло Елене Рыбакиной, ваша выдержка под давлением – просто замечательная черта. Классический финал между двумя классными соперниками», — написал Лэйвер в своих социальных сетях, добавив эмодзи «ракета».