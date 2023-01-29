Новак Джокович выиграл первый сет у Стефаноса Циципаса в финале Australian Open — 2023

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович (пятая ракетка мира) повёл по сетам в противостоянии с греческим игроком Стефаносом Циципасом (четвёртый номер мирового рейтинга) в финале Открытого чемпионата Австралии. Первая партия завершилась со счётом 6:3 в пользу серба.

Джокович уверенно провёл стартовый сет. Циципас выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

По личным встречам сербский теннисист ведёт со счётом 10-2, причём он выиграл уже девять матчей подряд, начиная с четвертьфинала Парижа-2019 («Мастерса», не «Ролан Гаррос»).