У Корды, снявшегося с четвертьфинала АО, нет серьёзных повреждений

Появилась информация о степени серьёзности травмы американского теннисиста Себастьяна Корды. Об этом сообщает журналист New York Times Кристофер Клэри.

«Обнадёживают новости о запястье Себастьяна Корды. Боль вынудила его сойти с дистанции во время четвертьфинала с Хачановым на Открытом чемпионате Австралии по теннису, но серьёзных структурных повреждений не было. Надеюсь, скоро он сможет вернуться в игру», — написал журналист в своём «твиттере».

В 1/16 финала Australian Open Корда обыграл Даниила Медведева (7:6, 6:3, 7:6). В четвертьфинальном матче с Кареном Хачановым американец почувствовал боль в правом запястье и был вынужден сняться с игры. По ходу матча Хачанов выиграл два сета и вёл в счёте в третьем.