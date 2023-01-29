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Отец Новака Джоковича не пришёл на финал Australian Open — 2023

Отец Новака Джоковича не пришёл на финал Australian Open — 2023
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Срджан Джокович, отец 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, не пришёл на финал Открытого чемпионата Австралии – 2023, где его сын борется за титул с греком Стефаносом Циципасом. При этом мама игрока Диана замечена в боксе.

Ранее Срджан сделал совместные фото со зрителями, которые принесли на турнир флаги России. Он также произнёс фразу, которую англоязычные медиа перевели как «Да здравствуют русские!» Сербские журналисты и теннисист утверждают, что этот перевод неправильный. В пятницу Срджан пропустил полуфинал. Новак после матча сказал, что это решение они приняли вместе.

Отметим, что Джокович уже выиграл первый сет поединка со счётом 6:3. В данный момент счёт второй партии — 4:4.

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