Билл Гейтс присутствует на финале AO между Джоковичем и Циципасом

Американский предприниматель и общественный деятель миллиардер Билл Гейтс посетил финальный матч Открытого чемпионата Австралии между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом. Встреча проходит на арене Рода Лэйвера.

Джокович уверенно провёл стартовый сет. Первая партия завершилась со счётом 6:3 в пользу серба. Циципас выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.



По личным встречам сербский теннисист ведёт со счётом 10-2, причём он выиграл уже девять матчей подряд, начиная с четвертьфинала Парижа-2019 («Мастерса», не «Ролан Гаррос»).