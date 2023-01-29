Только два теннисиста обыгрывали Джоковича на AO после его победы в первом сете

Лишь двум теннисистам удавалось одержать победу над сербом Новаком Джоковичем на Открытом чемпионате Австралии, если он выигрывал первый сет. Об этом сообщает журналист Рави Уба. Подобным достижением могут похвастаться швейцарец Стэн Вавринка (2014 год) и американец Энди Роддик (2009).

Джокович уверенно провёл стартовый сет. Циципас выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.



По личным встречам сербский теннисист ведёт со счётом 10-2, причём он выиграл уже девять матчей подряд, начиная с четвертьфинала Парижа-2019 («Мастерса», не «Ролан Гаррос»).