Джокович отыграл сетбол у Циципаса и повёл по сетам 2:0 в финале Australian Open — 2023
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Сербский теннисист Новак Джокович выиграл второй сет в финале Открытого чемпионата Австралии с греческим игроком Стефаносом Циципасом. Партия завершилась со счётом 7:6 (7:4) в пользу Джоковича. В первом сете победу также праздновал серб — 6:3. Встреча проходит на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера — на хардовом покрытии.
Во второй партии на подаче Циципаса несколько раз было 40-40, однако до брейк-пойнтов не доходило. При счёте 5:4 в пользу грека Джокович отыграл сетбол. Сет перешёл в тай-брейк, где сильнее оказался серб.
По личным встречам сербский теннисист ведёт со счётом 10-2, причём он выиграл уже девять матчей подряд, начиная с четвертьфинала Парижа-2019 («Мастерса», не «Ролан Гаррос»).
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