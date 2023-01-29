Джокович отыграл сетбол у Циципаса и повёл по сетам 2:0 в финале Australian Open — 2023

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл второй сет в финале Открытого чемпионата Австралии с греческим игроком Стефаносом Циципасом. Партия завершилась со счётом 7:6 (7:4) в пользу Джоковича. В первом сете победу также праздновал серб — 6:3. Встреча проходит на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера — на хардовом покрытии.

Во второй партии на подаче Циципаса несколько раз было 40-40, однако до брейк-пойнтов не доходило. При счёте 5:4 в пользу грека Джокович отыграл сетбол. Сет перешёл в тай-брейк, где сильнее оказался серб.

По личным встречам сербский теннисист ведёт со счётом 10-2, причём он выиграл уже девять матчей подряд, начиная с четвертьфинала Парижа-2019 («Мастерса», не «Ролан Гаррос»).