Видео невероятного обводящего Джоковича в финале AO с Циципасом

В эти минуты проходит финал Открытого чемпионата Австралии между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и представителем Греции Стефаносом Циципасом. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с одним из моментов встречи.

Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Джокович уверенно провёл стартовый сет. Циципас выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джоковича два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.



По личным встречам сербский теннисист ведёт со счётом 10-2, причём он выиграл уже девять матчей подряд, начиная с четвертьфинала Парижа-2019 («Мастерса», не «Ролан Гаррос»).