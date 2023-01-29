Видео: Новак Джокович жёстко упал в финале Australian Open — 2023

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович жёстко упал по ходу второго сета в финале Открытого чемпионата Австралии – 2023.

Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Напомним, за очередной титул Джокович сражается с четвёртой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом. Новак ведёт со счётом 2:0 по сетам (6:3, 7:6 (7:4)). Примечательно, что победитель данного поединка также станет первой ракеткой мира.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Стефанос Циципас – Новак Джокович в финале Australian Open – 2023.

По личным встречам сербский теннисист ведёт со счётом 10-2, причём он выиграл уже девять матчей подряд, начиная с четвертьфинала Парижа-2019 («Мастерса», не «Ролан Гаррос»).