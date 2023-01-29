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Новак Джокович станет первой ракеткой мира после победы на Открытом чемпионате Австралии

Новак Джокович станет первой ракеткой мира после победы на Открытом чемпионате Австралии
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович займёт первое место в рейтинге после победы на Australian Open — 2023. В финале он одолел греческого игрока Стефаноса Циципаса. Джокович сместит с первой строчки испанца Карлоса Алькараса.

Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Серб выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.

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