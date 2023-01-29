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Новак Джокович в 10-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии

Новак Джокович в 10-й раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович в 10-й раз выиграл Открытый чемпионат Австралии.

Это произошло на Australian Open — 2023. Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.

Отметим, что благодаря этому титулу Джокович, во-первых, сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству побед на турнирах «Большого шлема», а во-вторых, вернётся на первую строчку рейтинга ATP.

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