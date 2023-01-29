Новак Джокович в 10-й раз подряд обыграл Стефаноса Циципаса в официальном матче

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович в 10-й раз подряд обыграл грека Стефаноса Циципаса в официальном матче.

Это произошло на Australian Open — 2023. Джокович обыграл Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.