Новак Джокович в 10-й раз подряд обыграл Стефаноса Циципаса в официальном матче
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович в 10-й раз подряд обыграл грека Стефаноса Циципаса в официальном матче.
Это произошло на Australian Open — 2023. Джокович обыграл Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.
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