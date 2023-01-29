Кафельников: у Циципаса были призрачные шансы. Джокович заслужил победу — как иначе?

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о победе Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.



«Финальный матч получился. Хотя он шёл под диктовку Джоковича с самого первого розыгрыша. Конечно, были призрачные шансы у Циципаса зацепиться, но не получилось. Новак заслужил победу на Australian Open — как ещё иначе?» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Для Джоковича эта победа стала 10-й кряду над Циципасом в официальных матчах. Грек провёл свой первый финал на Открытом чемпионате Австралии, однако не смог взять ни одного сета в матче.

Джоковичу 10 раз покорился Australian Open, семь раз — Уимблдон, трижды — US Open и дважды — Открытый чемпионат Франции.