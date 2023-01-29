Веснина: Джокович — величайший. Победить десятый раз на AO — фантастическое достижение

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина отреагировала на победу серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«Конечно же, Новак — величайший. Я рада, что он победил на этом Australian Open. Новак был вдвойне мотивирован в этом году. Финальный матч дался ему очень тяжело психологически. Было видно, как он переживал и внутри его кипели эмоции. Он и его команда знают, через что они прошли, вспоминая прошлогодний цирк с его заключением. Для Новака это крайне важная и эмоциональная победа.

В трёх сетах победы я не ожидала. Думала, что Циципас может хотя бы один сет выиграть. Тай-брейк второго сета имел психологическое значение, а Циципас его однозначно провалил. Джокович тоже сыграл его не лучшим образом. Но бывает такое, что именно во втором сете имя Джоковича победило Циципаса: он сам толком ничего не сделал, а Стефанос налепил нелепых ошибок, отдав второй сет, который был очень важен психологически и тактически. В финале турнира «Большого шлема» нельзя проигрывать первые два сета таким чемпионам.

Закономерная победа. Джокович играл лучше других. Посмотришь матч его соперников, а потом посмотришь матч Новака — сразу видишь эту уверенность и класс. Понимаешь, что он уверенно шёл к этой победе. Он подтвердил статус, победив на Australian Open десятый раз, — фантастическое достижение», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.