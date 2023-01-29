Ольховский: Джокович — величайший. Сильнейший теннисист на данный момент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Это рекордный, 10-й титул Новака в Мельбурне.
В решающем матче Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.
«Новак — величайший. 22-я победа — теперь сравнялся с Надалем. Здесь нельзя поспорить о том, что Новак не один из самых великих. Он играл очень солидно. Новак сыграл хорошо в решающий момент. Турнир в целом феноменальный для Новака. Естественно, что он сильнейший теннисист на данный момент. Да, он великий», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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