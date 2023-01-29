Новак Джокович эмоционально прокомментировал победу на Australian Open — 2023

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

В решающем матче Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.

«Очень тронут словами Стефаноса. Очень ценю это. На корте мы соперники, но это не значит, что мы не должны уважать друг друга. Поздравляю с прекрасным турниром, с этой битвой. Это точно не последний финал ТБШ для тебя. Команда Циципаса, вы много времени тратите, чтобы сделать Стефаноса лучшим человеком и игроком. А ты такой — во многих смыслах.

Невероятное путешествие для команды, семьи. Я ничего не воспринимаю как должное. Многие любят подчёркивать негативные черты моего характера, но вы, ребята, всегда на моей стороне. Так что этот трофей в той же степени ваш, что и мой!

Это был самый сложный турнир в моей жизни. Много факторов: в том году я не играл. Есть причины, почему здесь я показываю лучший свой теннис, — знаю, что на трибунах Род Лэйвер. Хочу наслаждаться каждым моментом. Только команда знает, через что я прошёл; с учётом обстоятельств это самая большая и важная победа в моей карьере.

Спасибо организаторам, волонтёрам, всем, кто был частью такого большого турнира», — сказал Джокович в интервью на корте.