Джокович ликовал на трибуне, Циципас с грустью смотрел на трофей. Фото финала AO

Сербский теннисист Новак Джокович переиграл грека Стефаноса Циципаса и завоевал титул Открытого чемпионата Австралии — 2023.
Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
«Это был самый сложный турнир в моей жизни. Много факторов: в том году я не играл. Есть причины, почему здесь я показываю лучший свой теннис, — знаю, что на трибунах Род Лэйвер. Хочу наслаждаться каждым моментом. Только команда знает, через что я прошёл; с учётом обстоятельств это самая большая и важная победа в моей карьере», — сказал Джокович в интервью на корте.
Лучшие фото с мужского финала Australian Open — 2023 между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом — в фотоподборке «Чемпионата».
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