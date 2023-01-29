Президент Сербии обратился к Новаку Джоковичу после его победы на Australian Open
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Президент Сербии Александр Вучич обратился к своему соотечественнику Новаку Джоковичу и поздравил его с победой на Открытом чемпионате Австралии.
«Величайший во все времена! Спасибо, Новак, за всю эту радость от имени граждан Сербии. Знаю, что с тобой сегодня сербы из региона и диаспоры, гордые за тебя и своё сербское отечество. Бескрайнее спасибо за все победы», — написал Вучич в социальных сетях.
Джокович оказался сильнее грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера — на хардовом покрытии.
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