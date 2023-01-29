Рыбакина: после финала у меня больше уверенности в себе

Теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала поражение в финале Australian Open с Ариной Соболенко.

«Теперь у меня больше уверенности, конечно, даже после этого финала. Мне просто нужно усердно работать, как я делала в предсезонке и, на самом деле, в течение многих лет; быть здоровой, и я уверена, что результаты придут.

Возможно, всего несколько девушек играют как Соболенко. Я просто знала, что должна хорошо подавать. В конце концов, ещё сказывалось давление. Как только у меня появлялись возможности, я ими пользовалась.

Это была очень мощная игра для нас обеих. Думаю, в туре было не так много сильных игроков. Может быть, это как бы подталкивает других игроков быть более агрессивными", — приводит слова Рыбакиной официальный сайт Australian Open.