«35 лет, а он на пике своих сил!» Легендарный Род Лэйвер — о победе Новака Джоковича на AO
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11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер отреагировал на победу серба Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Для Джоковича это 10-й титул в Мельбурне.
В решающем матче Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса.
«Поздравляю Новака Джоковича с 10-й победой на Открытом чемпионате Австралии. 35 лет, а он на пике своих сил. Ты был таким же безжалостным, как и в последние две недели. Для меня привилегией было наблюдать за таким великолепным финалом с твоим молодым соперником Стефаносом Циципасом. Браво вам обоим!» — написал Лэйвер в своих социальных сетях, добавив эмодзи «ракета».
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