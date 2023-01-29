У Джоковича и Надаля по 22 выигранных ТБШ. Кто станет лидером после «Ролан Гаррос» — 2023?
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Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2023, тем самым сравнявшись с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (22). Это рекордные цифры в истории тенниса.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «У Джоковича и Надаля по 22 выигранных «Шлема». Кто станет единоличным лидером после «Ролан Гаррос» — 2023?»
В решающем матче AO-2023 Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Для Новака это 10-я победа в Мельбурне и 10-я подряд победа над Циципасом.
Также примечательно, что после победы на AO Джокович вернётся на первую строчку рейтинга ATP, сместив испанца Карлоса Алькараса.
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