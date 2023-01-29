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Турсунов заявил, что не удивился выходу в финал Australian Open Соболенко и Рыбакиной

Турсунов заявил, что не удивился выходу в финал Australian Open Соболенко и Рыбакиной
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Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, прокомментировал выход в финал прошедшего Australian Open казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и Арины Соболенко из Беларуси.

«Финалистки более-менее ожидаемы. Я наблюдаю за тем, что делает Стефано (Вуков. — Прим. «Чемпионата») с Еленой, поэтому для меня результат логичен. Что касается Соболенко, я говорил Стефано – когда Арина и Елена записаны в сетку, у меня всегда ощущение, что кто-то из них должен выиграть турнир», – сказал Турсунов в интервью Metaratings.

Напомним, в финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2023 Соболенко обыграла Рыбакину в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

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