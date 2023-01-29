Турсунов: Джокович выезжает и на мастерстве, и на физической форме, и на психологической

Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, считает, что молодое поколение теннисистов пока не готово к победам над 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.



«Думаю, что ещё пока молодёжь не готова (побеждать Джоковича. — Прим. «Чемпионата»). У Новака есть огромнейший опыт за спиной. Мне кажется, единственное, как можно выигрывать эти финалы, обыгрывать таких игроков – это играя смело, разнузданно. Как, например, Руне обыграл Джоковича (в финале «Мастерса» в Париже. — Прим. «Чемпионата»), потому что пытаться переиграть его на задней линии или быть консервативным – это игра в никуда.



Нет ощущения, что он на последнем дыхании, как это часто бывает. Такое ощущение было незадолго до того, как Роджер закончил: видно было, что уже нет того запаса мастерства, на котором можно просто выехать. Но Новак выезжает и на мастерстве, и на физической форме, и на психологической. Очень сложно представить, что сейчас выйдет молодой парень и перебегает его.



Его надо обыгрывать. А чтобы обыгрывать, нужно иметь несколько составляющих. Поэтому мне кажется, что молодому поколению этих составляющих пока не хватает. Да, бывают отдельные эпизоды – Даня Медведев его обыграл в финале US Open — 2021, – но надо учитывать, что Новак играл тогда под огромнейшим давлением.



Думаю, многие специалисты сказали бы, что Новак играл тогда достаточно пассивно, чего не происходит в финалах турниров «Большого шлема». При этом Даня действительно хорошо отыграл, к нему вопросов нет. Но представить, под каким давлением тогда играл Новак, очень сложно», — сказал Турсунов в интервью Metaratings.