Джокович: испытываю большую гордость и удовлетворение

22-кратный победитель турнира «Большого шлема» серб Новак Джокович, одержавший победу на прошедшем Открытом чемпионате Австралии, поделился эмоциями от своего успеха.

«Сейчас я испытываю большую гордость и удовлетворение. Конечно, когда я пошёл к своей ложе, я просто рухнул эмоционально. Был в слезах, обнимая маму и брата. До того момента я не позволял себе отвлекаться на то, что происходит за пределами корта, да ещё и с повреждением. Это запросто могло нарушить мою сосредоточенность, повлиять на мою игру. Необходима была невероятная ментальная энергия, чтобы оставаться сосредоточенным, принимать вещи день за днём и понять, как далеко удастся пройти. Возвращаясь на две с половиной недели назад, я не лучшим образом оценивал свои шансы на турнире, учитывая ощущения в ноге. Затем надо было просто выживать каждый матч, стараясь выйти в следующий круг. Хорошо, что на «Шлемах» есть выходные между матчами. Это позволило мне получить больше времени на восстановление в сравнении с другими турнирами. Проходить все процедуры, чтобы вывести себя в более-менее нормальное состояние, при котором можно играть и в итоге победить», — сказал Джокович на пресс-конференции.