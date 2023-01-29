Джокович рассказал, о чём беседовал с Иванишевичем по ходу второго сета матча с Циципасом

22-кратный победитель турнира «Большого шлема» серб Новак Джокович, одержавший победу на прошедшем Открытом чемпионате Австралии, рассказал, о чём беседовал с тренером Гораном Иванишевичем по ходу второго сета финального матча со Стефаносом Циципасом.
«С Гораном и другими членами моей команды. Просто обычные обсуждения, которые мы ведём на корте, когда мне некомфортно и мне нужна помощь, советы, некоторые указания. Вот и всё. Конечно, на корте сложно объяснить людям, которые никогда не были в таких ситуациях, через что ты проходишь. Как я уже сказал на церемонии, они с пониманием относятся ко многим вещам, которые я делаю в их отношении, к тому, что я им говорю. И я очень благодарен им за присутствие и за поддержку. Если бы я был в ложе и игрок поступал бы так со мной, я, вероятно, вёл бы себя иначе (улыбается)», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 29 января 2023
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