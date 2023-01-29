«Это больно». Джокович объяснил, почему на финальном матче AO не присутствовал его отец

22-кратный победитель турнира «Большого шлема» серб Новак Джокович, одержавший победу на прошедшем Открытом чемпионате Австралии, объяснил отсутствие его отца Срджана Джоковича на финальном матче турнира со Стефаносом Циципасом.

«Мы побеседовали с ним. Я думал, что все эти вещи потихоньку сойдут на нет в прессе. Но этого не случилось. Мы оба пришли к тому, что будет лучше, если его здесь не будет. Это больно как для меня, так и для него. Это ведь особенные, уникальные моменты. Кто знает, повторится ли такое ещё. Так что для него это непросто. Конечно, мы виделись после матча. Да, его чувства были не из лучших, хотя он был очень рад обнять меня. Но я мог видеть, что он был немного грустный.

Он сказал мне, что важно, чтобы я хорошо чувствовал себя на корте. Я выиграл матч, и он был тут ради меня. Если для меня лучше в свете исхода матча, что его нет в ложе, так тому и быть. Вот и вся беседа. Мне также грустно, что его не было здесь, на трибунах. Но он был тут на протяжении всего турнира, так что всё в порядке. Всё закончилось хорошо», — сказал Джокович на пресс-конференции.