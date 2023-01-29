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Циципас: не вижу причин снижать свои ожидания и цели, я чемпион с рождения

Циципас: не вижу причин снижать свои ожидания и цели, я чемпион с рождения
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, проигравший в финале Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу, заявил, что его цели и ожидания в ближайшем будущем не претерпят никаких изменений, несмотря на то, что ему не удалось дотянуться до титула Australian Open.

«Я хочу достичь высшей точки. Мечтаю о первом номере рейтинга. Это нелегко, я знаю. Я должен больше работать, чтобы это произошло. Сегодня у меня была возможность, а также лучший соперник, который добился большего, чем я. Я в туре всего несколько лет, и у нас разный опыт. Пришло моё время стремиться к чему-то подобному. Не вижу причин снижать свои ожидания и цели. Я чемпион с рождения. Это у меня в крови», — сказал Циципас на пресс-конференции.

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