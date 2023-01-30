«Он игрок, который выжимает из тебя всё». Циципас — о Джоковиче

Греческий теннисист Стефанос Циципас, проигравший в финале Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу, заявил, что вряд ли мог сделать что-то больше в матче за титул.
«Я сделал всё возможное, чтобы хорошо сыграть с ним. Моя команда работает превосходно. Нет ничего, что я мог бы сделать лучше (в финале. — Прим. «Чемпионата»), я сделал всё, что мог. Новак — игрок, который выжимает из тебя всё. Я не считаю это раздражающим. Для спорта хорошо иметь таких спортсменов и чемпионов, как он. Мы хотим добраться туда, где он сейчас. Это делало меня лучше, придавало мне концентрации. Ты должен быть очень сосредоточен, играя против него. Наличие такого игрока, как он — важная часть моей карьеры, которая поможет мне расти и добиваться больших успехов», — сказал Циципас на пресс-конференции.
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