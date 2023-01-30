Директор Australian Open прокомментировал скандал с отцом Джоковича и российским флагом

Крэйг Тайли, являющийся директором Australian Open, высказался о скандальной ситуации, в которую попал отец Новака Джоковича - Срджан Джокович, сфотографировавшись на фоне российского флага.
«Посещать финал или нет — это решение Срджана Джоковича. Он не нарушил никаких правил посещения мероприятия. То, что было написано о нём — не соответствует действительности. Обидно, что были сделаны подобные догадки.
Я лично знаю Срджана Джоковича, его семья была разочарована тем, что произошло. Это была неприятная ситуация.
Сербские болельщики были невероятными. Каждый день они были активными, громкими и добавляли красок Australian Open. Кроме них есть четыре человека, которые всё испортили. Их выгнали и не ждут обратно», — приводит слова Тайли Australian Associated Press.
Напомним, вчера Новак Джокович стал победителем Australian Open, обыграв в финале турнира Стефаноса Циципаса.
Джокович вместе с сербским патриархом отметил праздник
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