МОК: концепция нейтрального флага для россиян хорошо зарекомендовала себя на AO

Международный олимпийский комитет считает хорошей концепцию применения нейтрального флага для российских и белорусских спортсменов, которая действовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Обсуждаемая концепция нейтрального флага поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе», — говорится в заявлении МОК в социальных сетях.

Напомним, чемпионкой Открытого чемпионата Австралии стала белорусская спортсменка Арина Соболенко. У мужчин победу одержал серб Новак Джокович. Лучший результат среди россиян показал Карен Хачанов, дошедший до полуфинала.