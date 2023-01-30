МОК: концепция нейтрального флага для россиян хорошо зарекомендовала себя на AO

Международный олимпийский комитет считает хорошей концепцию применения нейтрального флага для российских и белорусских спортсменов, которая действовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
«Обсуждаемая концепция нейтрального флага поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Открытом чемпионате Австралии. Спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя, а также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе», — говорится в заявлении МОК в социальных сетях.
Напомним, чемпионкой Открытого чемпионата Австралии стала белорусская спортсменка Арина Соболенко. У мужчин победу одержал серб Новак Джокович. Лучший результат среди россиян показал Карен Хачанов, дошедший до полуфинала.
- 30 января 2023
-
09:56
-
09:42
-
09:35
-
09:26
-
09:07
-
07:12
-
01:23
-
00:59
-
00:07
- 29 января 2023
-
23:49
-
22:34
-
21:46
-
21:28
-
21:02
-
19:29
-
18:58
-
18:51
-
18:21
-
17:52
-
17:28
-
16:49
-
16:24
-
16:22
-
16:14
-
15:47
-
15:38
-
15:33
-
15:27
-
15:24
-
15:22
-
15:13
-
15:11
-
15:10
-
15:06
-
15:05