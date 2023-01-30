Топ-10 розыгрышей финала Australian Open между Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом

Сербский теннисист Новак Джокович cтал победителем Открытого чемпионата Австралии и сравнялся с испанцем Рафаэлем Надалем по количеству трофеев на турнирах «Большого шлема». Оба теннисиста имеют в своём активе по 22 победы на мэйджорах.

В финале текущего розыгрыша Australian Open Новак Джокович одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Для Джоковича эта победа стала 10-й кряду над Циципасом в официальных матчах. Грек провёл свой первый финал на Открытом чемпионате Австралии, однако не смог взять ни одного сета в матче.



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Видео доступно на канале Australian Open TV. Права на видео принадлежат Tennis Australia.