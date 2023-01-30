Новак Джокович провёл чемпионскую фотосессию в Мельбурне с большой цифрой 10

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович принял участие в традиционной фотосессии чемпионов Australian Open. В финале он одолел грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Привет всем! Утро после финала. Я с великолепным трофеем. Спасибо всем за поддержку в последние несколько недель. Сейчас нахожусь в парке Мельбурна. Отличный момент для празднования вместе с моими близкими. Увидимся, я надеюсь ещё показать хорошую игру в Австралии», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.

По итогам Открытого чемпионата Австралии Джокович завоевал свой 10-й титул на этом турнире и 22-й в общей сложности на мэйджорах. Сербский теннисист стал первой ракеткой мира и продлил серию побед над Стефаносом Циципасом в официальных матчах до 10.