Новак Джокович провёл чемпионскую фотосессию в Мельбурне с большой цифрой 10

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович принял участие в традиционной фотосессии чемпионов Australian Open. В финале он одолел грека Стефаноса Циципаса — 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
«Привет всем! Утро после финала. Я с великолепным трофеем. Спасибо всем за поддержку в последние несколько недель. Сейчас нахожусь в парке Мельбурна. Отличный момент для празднования вместе с моими близкими. Увидимся, я надеюсь ещё показать хорошую игру в Австралии», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.
По итогам Открытого чемпионата Австралии Джокович завоевал свой 10-й титул на этом турнире и 22-й в общей сложности на мэйджорах. Сербский теннисист стал первой ракеткой мира и продлил серию побед над Стефаносом Циципасом в официальных матчах до 10.
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