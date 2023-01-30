Тарпищев считает, что Медведев скоро вернётся в топ-10 мирового рейтинга

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о перспективах 12-й ракетки мира Даниила Медведева вернуться в топ-10.

«Уверен, что он скоро вернётся. Сейчас Медведев будет добирать те очки, которые не набрал в прошлом году после Australian Open, когда пропустил несколько недель. Уверен, что спада не будет. По качеству игры у Даниила нет проблем, может быть, только в психологическом плане нужно вернуть уверенность», — цитирует Тарпищева «РИА Новости».

Даниил Медведев не смог защитить очки за прошлогодний финал Открытого чемпионата Австралии и опустился в рейтинге с 8-й на 12-ю строчку. Он уступил в 3-м круге представителю США Себастьяну Корде. Победителем соревнований стал серб Новак Джокович.