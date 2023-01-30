Иванишевич: 97% игроков снялись бы с Australian Open после результатов МРТ, но не Джокович

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира и тренер серба Новака Джоковича Горан Иванишевич высказался о победе своего подопечного на Открытом чемпионате Австралиии

«Это определенно лучшая победа Новака. Не только из-за того, что произошло в прошлом году, но и из-за последних трех недель. Я думал, что видел все, когда он выиграл здесь в 2021 году, но на этом турнире было невероятно. Играть так каждый день, все лучше и лучше, это так впечатляет.

97% игроков снялись бы с Australian Open после результатов МРТ, но не Джокович. Он с другой планеты, судя по тому, как работает. Новак отдал все. Я не ожидал этого. Против Димитрова мне было страшно, но Джокович прошел через все проблемы

Я постоянно узнаю о нем что-то новое. Просто невероятный. Новак выиграл 10 Открытых чемпионатов Австралии.

Думаю, он сможет оставаться на высшем уровне еще два-три года. Он заботится о своем теле, это потрясающе. Уровень профессионализма невероятный»", — приводит слова Иванишевича Eurosport.