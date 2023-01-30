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Тарпищев: у Рублёва менталитет агрессора и нет варианта Б в запасе

Тарпищев: у Рублёва менталитет агрессора и нет варианта Б в запасе
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении пятой ракетки мира Андрея Рублёва на Открытом чемпионате Австралии.

«Рублев играет стабильно и может подняться выше. Но у него нет варианта Б, как говорят теннисисты. Он побеждает, когда играет в свой любимый теннис, но нужен запасной план, который может принести успех, если не получается своя игра. Работаем над этим, но пока это тяжело дается. У Рублева менталитет агрессора, он любит давить. А иногда нужно играть по счету, по сопернику. Нужно отрабатывать эти варианты», — цитирует Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Рублёв дошёл до четвертьфинала на Australian Open, где уступил будущему победителю сербу Новаку Джоковичу. Россиянин не выиграл ни одного матча 1/4 финала на турнирах «Большого шлема».

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