«Думала о российском финале». Чемпионка Australian Open — об историческом достижении

Российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о российской финале на юниорском Открытом чемпионате Австралии.

«Не то, чтобы российский финал был неожиданностью. Я, может быть, в начале турнира думала об этом финале. Понятно, нужно думать о каждом матче по порядку: о первом, втором кругах и так далее. Но подозревала, что мы в разных частях сетки и вдвоём можем дойти до финала. Очень этому рада. У нас постоянно по детям были хорошие матчи в России и не только. Поэтому встретиться в финале Australian Open — очень круто.



Наверное, года два-три назад, когда мы играли с Миррой, было тяжелее. Думала больше о том, что мы подруги. А когда ты понимаешь, что это финал «Большого Шлема», совсем таких мыслей нет. За кортом мы с ней лучшие подруги, на корте — противники», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



Читайте полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате» в 13:15.