«Думала о российском финале». Чемпионка Australian Open — об историческом достижении

Российская теннисистка Алина Корнеева высказалась о российской финале на юниорском Открытом чемпионате Австралии.
«Не то, чтобы российский финал был неожиданностью. Я, может быть, в начале турнира думала об этом финале. Понятно, нужно думать о каждом матче по порядку: о первом, втором кругах и так далее. Но подозревала, что мы в разных частях сетки и вдвоём можем дойти до финала. Очень этому рада. У нас постоянно по детям были хорошие матчи в России и не только. Поэтому встретиться в финале Australian Open — очень круто.
Наверное, года два-три назад, когда мы играли с Миррой, было тяжелее. Думала больше о том, что мы подруги. А когда ты понимаешь, что это финал «Большого Шлема», совсем таких мыслей нет. За кортом мы с ней лучшие подруги, на корте — противники», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Читайте полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате» в 13:15.
- 30 января 2023
-
13:02
-
12:50
-
12:39
-
12:01
-
11:38
-
11:26
-
11:13
-
10:50
-
10:45
-
10:18
-
09:56
-
09:42
-
09:35
-
09:26
-
09:07
-
07:12
-
01:23
-
00:59
-
00:07
- 29 января 2023
-
23:49
-
22:34
-
21:46
-
21:28
-
21:02
-
19:29
-
18:58
-
18:51
-
18:21
-
17:52
-
17:28
-
16:49
-
16:24
-
16:22
-
16:14
-
15:47