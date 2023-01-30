Чесноков: правительство Великобритании сделает всё для недопуска россиян до Уимблдона

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что правительство Великобритании постарается не допустить российских и белорусских теннисистов до Уимблдона.
«Я думаю, что правительство Великобритании и королевская семья сделают всё, чтобы не допустить россиян до Уимблдона. В поддержку наших спортсменов высказывались многие теннисисты, недавно это сделала Билли Джин Кинг, но в прошлом году организаторы всё равно нас не допустили.
Они не могут представить, что трофей придётся вручить россиянину Даниилу Медведеву, показавшему в прошлом году хорошие результаты на траве, или белоруске Арине Соболенко, выигравшей недавно Открытый чемпионат Австралии, поэтому постараются этого не допустить", — цитирует Чеснокова ТАСС.
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