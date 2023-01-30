Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: правительство Великобритании сделает всё для недопуска россиян до Уимблдона

Чесноков: правительство Великобритании сделает всё для недопуска россиян до Уимблдона
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что правительство Великобритании постарается не допустить российских и белорусских теннисистов до Уимблдона.

«Я думаю, что правительство Великобритании и королевская семья сделают всё, чтобы не допустить россиян до Уимблдона. В поддержку наших спортсменов высказывались многие теннисисты, недавно это сделала Билли Джин Кинг, но в прошлом году организаторы всё равно нас не допустили.

Они не могут представить, что трофей придётся вручить россиянину Даниилу Медведеву, показавшему в прошлом году хорошие результаты на траве, или белоруске Арине Соболенко, выигравшей недавно Открытый чемпионат Австралии, поэтому постараются этого не допустить", — цитирует Чеснокова ТАСС.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023