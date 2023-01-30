«Девочки по юниоркам всегда в топе». Алина Корнеева — о будущем женского тенниса России

Победительница юниорского Открытого чемпионата Австралии Алина Корнеева ответила на вопрос о перспективах российских юниорок во взрослом теннисе.
«Все давно знают, что 2007 год у девочек – а это мой год — очень хороший для русских. Где бы мы не участвовали — в командных и личных турнирах в Европе — мы выигрывали их. Поэтому с 11 лет всё началось и сейчас продолжается: мы в топе всегда. На этом турнире были ещё Кристина Сидорова и Алевтина Ибрагимова. Также Даша Егорова, но у неё травма», — сказала Корнеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
15-летняя Алина Корнеева оформила титул на дебютном юниорском ТБШ, обыграв в русском финале свою лучшую подругу Мирру Андрееву со счётом 6:7 (2:7), 6:4, 7:5.
Читайте полное интервью с Алиной Корнеевой на «Чемпионате»:
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